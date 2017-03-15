Trump, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman arasındaki görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğudaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Trump ile bin Selman arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmede heyetler önce Oval Ofis'te bir araya geldi.

Basının görüntü almasına izin verilen ancak soru alınmayan bu bölümde Trump ile bin Selman el sıkıştı ve basın mensuplarına poz verdiler.

Görüşmede ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başstratejist Steve Bannon ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner gibi isimler de yer aldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Daha sonra Trump ile bin Selman ve beraberindeki heyetler öğle yemeğine geçtiler.

Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasında 30 Ocak'ta yapılan telefon görüşmesinde "Suriye ve Yemen'de güvenli bölgeler oluşturulması" konusunda mutabık kalındığı bildirilmiş, ayrıca "İran'la nükleer anlaşmanın yakından takibine ve İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" dikkat çekildiği vurgulanmıştı.