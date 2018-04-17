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Trump: Suriye'ye yüzden fazla füze fırlattık, tek birisi bile imha edilmedi

Rusya, ABD öncülüğünde düzenlenen hava saldırısında atılan 103 füzeden 71'inin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı

17 Nisan 2018 00:19

ABD Başkanı Donald Trump, ABD öncülüğünde Fransa ve İngiltere'nin,  cumartesi sabaha karşı Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısında kullanılan tüm füzelerin hedefi bulduğunu, tek birinin bile Suriye hava savunma sistemi tarafından imha edilmediğini ileri sürdü. 

Sputnik'te yer alan habere göre, Florida'da vergi reformu konulu toplantıda konuşan Trump, "Yüzden fazla füze fırlattık ve onlar tek birisi bile imha edilmedi" dedi.

Suriyeli ve Rus askeri yetkililerin açıklamalarını değerlendiren Trump, ABD askeri yetkililerinin kendisine "her bir füzenin hedefini bulduğunu" söylediğini aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye atılan 103 füzenin 71'inin Suriye hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı.

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