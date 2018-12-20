Trump: Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili yeni açıklamasında, "Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce bunu yapmak istediğimi açıkça ifade ettim" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Trump, "Suriye'den çıkmamız sürpriz değil. Suriye'den çıkmamız için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce bunu yapmak istediğimi açıkça ifade ettim" diye yazdı.

Trump dün Suriye'den çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Trump altı ay önce bu kararı aldığını ancak daha sonra askerlerin Suriye'de kalma süresini uzattığını hatırlattı.



Rusya, İran ve Suriye'nin DAEŞ'in yerel düşmanları olduğunu belirtti.



Trump ülkesinin Ortadoğu’nun polisi olmayı istemediğini vurgularken, can kayıpları ve trilyonlarca dolar harcanmasına rağmen bölgede hiçbir sonuç elde edilemediğini kaydetti.

"Ortadoğu'da başkalarının mücadele etme vakti geldi"



Trump, "Ortadoğu'da başkalarının mücadele etme vakti geldi" dedi. ABD Başkanı, "orada yaptıklarımız işe yaradıa eve dönme vakti" ifadesini kullandı.

Trump dün Suriye'den çekilme kararı aldıklarını duyurmuştu.