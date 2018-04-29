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BBC Türkçe

Trump: Suriye'den çekilmek istiyoruz ama kalıcı bir iz bıraktıktan sonra

Beyaz Saray'da görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, ortak bir basın açıklaması düzenledi. Trump, Amerikan askerlerini Suriye'den geri çekmeden önce bölgede "kuvvetli ve kalıcı bir iz bırakmak" istediklerini söyledi. İ

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrası Suriye'deki Amerikan askerlerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Eve geri dönmek istiyoruz ve döneceğiz. Ama orada kuvvetli ve kalıcı bir iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Beyaz Saray'da Macron ile ortak bir basın açıklaması düzenleyen Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'yi terk edeceği vaadinde bulunmadığı gibi, yakın zamanda böyle bir hamlenin gelmeyeceği sinyalini verdi.

Trump'a askerlerini geri çekmemesi

Amerikan Fox News Televizyonu'na mülakat veren Macron, IŞİD'in nihai yenilgisi sonrası böyle bir adımın "sahanın İran'a ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" anlamına geleceğini söylemişti.

Trump daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini istediğini belirtmiş; Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, Fransa ve İngiltere bu ülkede hava saldırıları düzenlemişti.

İki liderin gündemindeki bir diğer konu, İran ile nükleer anlaşmaydı.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor. Fransa ve ABD'nin bu konudaki görüş ayrılıkları ise sürüyor.

Ortak basın açıklamasında Trump, İran ile nükleer anlaşmayı "delilik" olarak nitelerken, Macron anlaşmanın hayati olduğunu söyledi.

Macron, Tahran'ın balistik füze programı üzerinde yetersiz de olsa bir kontrol sağladığını ancak İran'ın bölgedeki eylemlerini kontrol etmek için yeni bir anlaşmaya gerek duyulduğunu belirtti.

Trump ise Orta Doğu'da yaşanan tüm sorunların arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı bir gazetecinin "nükleer anlaşmadan çıkarsanız İran yeni bir nükleer program başlatır mı?" sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"Hiçbir şeyi yeniden başlatmayacaklar. O iş o kadar kolay olmaz. Eğer yeniden başlatırlarsa çok büyük, daha önce karşılaşmadıkları türden sorunlar yaşarlar. Bunu bir yere yazın."

ABD Başkanı'nın 12 Mayıs'a kadar, ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda bir karar vermesi gerekiyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde, nükleer programlarını "çok daha büyük bir hızda" faaliyete geçirmeye hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.

Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin, uluslararası toplum tarafından Washington'un güvenilir bir ortak olmadığı şeklinde algılanacağını belirtmişti.

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