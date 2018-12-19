Trump: Suriye'de olmamızın nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik
Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump Başkanlığı döneminde Suriye'de olmamın tek nedeni IŞİD'i yenmekti, yendik" dedi
19 Aralık 2018 20:58
Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Trump Başkanlığı döneminde Suriye\'de olmamın tek nedeni IŞİD\'i yenmekti, yendik\" dedi. (Fotoğraflı)
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