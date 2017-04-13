Trump: Suriye’de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de 2011’den beri süren iç savaşı bitirmenin zamanının geldiğini söyledi ve "mültecilerin artık evlerine dönmesi" gerektiğini belirtti. Trump, "Suriye'deki hava saldırısıyla doğru şeyi yaptığıma inanıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

NATO'nun 'modası geçmiş' olduğunu söylemiştim. Artık öyle değil.

(ABD Dışişleri Bakanı) Tillerson'ın Rusya'da başarılı toplantılar gerçekleştirdiğine inanıyorum.

(NATO'nun Moskova'yla ilişkilerini geliştirmesi hakkında) Putin Rusya'nın lideri. Rusya güçlü bir ülke. Eğer Putin ve Rusya'yla iyi geçinebilirsek bu harika olur. Ben herkesle iyi geçinmek isterim.

Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi.

(Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında) O bir kasap. Geçen hafta doğru adımı attığımız konusunda şüphe yok.

Rusya: Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov görüştü. Görüşmenin ardından Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Suriye konusunda ABD ile işbirliğine devam edileceğini bildirdi. Rusya'nın askıya aldığı ortak uçuş koordinasyonunun da yeniden başlatılacağı açıklandı.

Lavrov, şunları söyledi:

"Rusya, ABD'nin İdlib'deki olaylarla ilgili soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu görüyor. Suriye için ABD'yle işbirliğine devam edeceğiz. ABD ile uçuş koordinasyonunu yeniden başlatmaya hazırız. BMGK'ya Suriye ile ilgili kararın götürülmesini yapıcı bulmuyoruz. Tillerson ile görüşmemiz etraflı ve samimiydi. Rusya ve ABD Suriye krizinin siyasi çözümü konusunda ortak görüşe sahip. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington ile ilişkilerdeki engelleri aşmak için çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi. Rusya ve ABD, diğer devletlerin işlerine karışmama konusundaki çizgisini değiştirmedi. Rus hackerların ABD seçimlerine karışmış olabileceğine dair tek bir kanıt bile sunulmadı. Rusya, siber alanda işlenen suçlarla ilgili ABD ile sıkı işbirliği yapmaktan yana."