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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Suriye'de artık Rusya ve İran'a karşı savaşılıyor

Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan adayı Donald Trump, Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’ın dış politika planlarını eleştirerek, Suriye üzerinden Üçüncü Dünya Savaşı çıkabileceğini öne sürdü.

26 Ekim 2016 14:59

ABD'de 8 Kasım'da düzenlenecek Başkanlık seçimi öncesi adaylar arasındaki söz düelloları ve karşılıklı suçlamalar sürüyor. Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump Salı günü Florida'da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton'ın Suriye politikasını eleştirdi.

Trump, Clinton'ın Suriye'deki iç savaşı bitirmeye yönelik planlarının, "Üçüncü Dünya Savaşı'na” yol açacağını öne sürdü. Trump, İŞİD'e karşı mücadelenin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı yönetimi bırakmaya ikna etmekten daha büyük bir öncelik olduğunu belirtti.

Donald Trump, "Hillary'nin bir Suriye planı yok. Önceliğimiz Suriye değil, IŞİD. Hillary'yi dinlersek, Üçüncü Dünya Savaşı'na gireriz. Ne yaptığını bilmiyor. Suriye artık Suriye değil. Suriye artık Rusya ve yeni bir anlaşma yaptığımız İran demek” şeklinde konuştu. Trump röportajında Suriye'de artık Suriye'ye karşı değil, nükleer bir güç olan Rusya ve İran'a karşı savaşıldığına dikkat çekti.

Hillary Clinton, Suriye'de silahsız sivilleri korumak amaçlı bir uçuşa yasak bölge ve güvenli bölge kurulması gerektiği görüşünde olduğunu belirtmişti.

İki başkan adayı kısa süre önce üçüncü ve son televizyon düellosunda karşı karşıya gelmişti. Las Vegas'taki söz düellosunun ardından yapılan anketler Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'ın düelloda Clinton'a yenildiğini göstermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/RTRD/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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