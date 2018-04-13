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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Suriye kararı oldukça yakın

Yeni bir açıklama daha yapan ABD Başkanı Trump, Suriye ile ilgili kararın yakında verileceğini söyledi. KSYÖ uzmanları da Duma'da incelemelerde bulunmak üzere Suriye'ye gidiyor.

13 Nisan 2018 00:34

Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik askeri tutum konusunda kararın "oldukça yakında” verileceğini açıkladı.

Trump, Suriye’ye ilişkin olarak “Bugün bazı toplantılarımız var, ne olacağını göreceğiz. Şimdi bazı kararlar almamız gerekiyor, bu kararla oldukça yakında alınacak” açıklamasında bulundu.

Trump bu açıklamasından önce Twitter'dan paylaştığı bir mesajda ise "Suriye'ye yönelik bir saldırının ne zaman yapılacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir. Hiç yakında da olmayabilir" ifadesini kullanmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Saldırının ne zaman yapılacağını söylemedim

KSYÖ uzmanları Duma'ya gidiyor

Öte yandan Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde bulunan Duma kentine geçen Cumartesi günü düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) uzmanları tarafından incelenecek. KSYÖ tarafından yapılan açıklamada, uzmanların yola çıktığı ve Duma’da kimyasal silah kullanıldığına dair araştırmalarına Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar el Caferi de New York'ta yaptığı açıklamada, uzmanlardan oluşan ilk grubun Perşembe günü Suriye'ye ulaştığını belirterek, ikinci grubun da Cuma günü ülkeye beklendiğini kaydetti.

Türkiye'ye suçlama

Suriye hükümetine bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığı iddialarını bir kez daha reddeden El Caferi, "teröristlerin” kimyasal silahları Libya üzerinden sağladığını da öne sürdü. El Caferi Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD istihbaratının kimyasal silahların çatışma bölgesine taşınmasında rol oynadığını iddia etti.

Mattis: Uzmanlar sorumluları bulamayacak

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise kimyasal silah iddialarını inceleyecek KSYÖ uzmanlarının saldırıdan kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkartamayacağını söyledi. Mattis, Washington'da yaptığı açıklamada Suriye'ye giden "bu araştırma ekibinden kimin yaptığını öğrenemeyeceğiz” dedi. Kimyasal silah kullanıldığını bile kanıtlamanın her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken Mattis, örneğin klor gazının uçtuğunu belirtti.

Mattis, ABD'nin olası bir müdahalesi karşısında aşılması gereken iki zorluk bulunduğuna belirterek bu zorlukların, daha fazla sivilin ölmesinin nasıl önleneceği ve durumun kontrolden çıkmasının nasıl engelleneceği olduğuna işaret etti.

Duma'ya geçen Cumartesi günü kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. ABD ve diğer Batı ülkeleri saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü Fransız TF1 televizyonuna verdiği röportajda "Geçen hafta Beşar Esad rejimi tarafından kimyasal silah, en azından klor gazı kullanıldığına dair kanıtımız var” demişti.

Ancak Şam yönetimi bu iddiaları reddediyor. Suriye hükümeti, KSYÖ'den Duma'da kimyasal silah iddialarını incelemesini talep etmişti.

İsveç yeni bir karar tasarısı sundu

Birleşmiş Milletler'de de Suriye mesaisi devam ediyor. İsveç'in BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye ilişkin yeni bir karar tasarısı sunduğu belirtildi. Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, karar tasasında Suriye'de kimyasal silahların tamamen imha edilmesi için bir BM misyonu oluşturulması öngörülüyor. Bunun yanı sıra tasarıda Suriye'ye "üst düzey bir silahsızlanma komisyonu” gönderilmesini ve kimyasal silah saldırısından kimin sorumlu olduğunun incelenmesini isteniyor. İsveç'in BM Daimi Temcilsici Olof Skoog, BM Güvenlik Konseyi'nin önerisini "en kısa zamanda hayata geçirmesini” umduğunu belirterek "zamanın daraldığını” söyledi.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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