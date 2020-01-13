Trump: Süleymani ABD'ye saldıracak mıydı; bir önemi yok çünkü onun korkunç bir geçmişi vardı

ABD Başkanı Donald Trump , İranlı komutan Kasım Süleymani 'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. 'İranlı komutanın acilen öldürülmemiş olsaydı ABD'lilere saldıracağı' iddiasını eleştirenlere yüklenen ABD Başkanı, "Gerçekte bunun bir önemi yok çünkü Süleymani'nin korkunç bir geçmişi vardı" dedi.

Trump, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 'acilen öldürülmemiş olsaydı ABD'lilere saldıracağı' iddiasını eleştirenlere tepki gösterdi. "Demokratlar ve Yalan Haber medyası, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi şahane bir adammış gibi göstermeye çalışıyor" diyen Trump, İranlı komutanın bir saldırı hazırlığında olup olmamasının önemsiz olduğunu söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Demokratlar ve Yalan Haber medyası, 20 yıldır yapılması gereken şeyi sırf ben yaptığım için terörist Süleymani'yi şahane bir adammış gibi göstermeye çalışıyor. Ekonomik, askeri veya herhangi bir alanda yaptığım her şey aşırı sol Demokratlar tarafından küçük görülüyor. Hiçbir şey yapmayan Demokratlar!

"Yalan Haber Medyası ve onların Demokrat Ortakları, terörist Süleymani'nin gelecekteki saldırıları kapıda mıydı değil miydi, bu konuda benim ekibim uzlaşma içinde miydi değil miydi, bunu belirlemek için çok çalışıyor. Her ikisinin yanıtı da güçlü EVET, ama aslında bunun bir önemi yok çünkü onun (Süleymani'nin) korkunç bir geçmişi vardı."