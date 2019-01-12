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Dünya

Trump: Suçlular, çeteler ülkemize sızmakta, duvar olmadan güvende olamayız

Trump, sınırda yaşananları ‘istila' olarak nitelendirdi

12 Ocak 2019 01:23

ABD-Meksika sınırına düzenlediği geziden sonrası Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, sınırda yaşananları ‘istila' olarak nitelendirdi. Duvar inşanın gerekliliğini yineleyen Trump, duvar inşa edilmediği müddetçe ABD topraklarının güvende olamayacağını savundu.

​Trump, "Çelik bariyer ya da duvar, geçmiş hükümetlerin çok önceden inşa etmesi gerekirdi. Onlar hiçbir zaman yapmadı ama ben yapacağım. Duvar olmadan ülkemiz güvende olamaz. Suçlular, çeteler, insan kaçakçıları, uyuşturucu ve daha pek çok bela kolayca sınırlarımızdan içeri sızmakta. Bu duruma son verilmeli" ifadelerine yer verdi.

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