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BBC Türkçe

Trump 'su işkencesini' savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın savunduğu su işkencesini BBC Panaroma araştırmıştı.

26 Ocak 2017 17:04

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama yönetimi tarafından yasaklanan su işkencesinin 'işe yaradığına" inandığını söyledi ve "Ateşe karşı ateşle savaşmalıyız" dedi.

ABC televizyonuna verdiği televizyon röportajında, 'ABD'yi güvende tutmak istediğini' söyleyen Trump, "IŞİD insanları vururken ve Ortadoğu'da Hristiyan oldukları için insanların kafasını keserken, Ortaçağ'dan bu yana duyulmamış şeyler yaparken su işkencesi konusunda güçlü duygularım var mı? İstihbaratın en tepesindeki insanlara sordum. İşe yarıyor mu? İşkence işe yarıyor mu? Evet kesinlikle" diye konuştu.

Trump'ın geri getirme sinyali verdiği su işkencesi, özellikle Irak savaşının ilk yıllarında tartışma konusu olmuştu. Artan baskılar nedeniyle Bush yönetimi 2006 yılında su işkencesinin kullanılmasını yasaklamıştı.

Peki su işkencesi yapılan bir kişinin neler yaşıyor ?

BBC Panorama ekibi, kontrollü bir canlandırma ile bunu araştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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