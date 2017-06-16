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Dünya

Trump: Soruşturma altındayım

Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'yi kovmasıyla ilgili soruşturma altında olduğunu açıkladı

16 Haziran 2017 19:59

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın kendi seçim kampanyasına ve seçimi kazanmasına yardım ettiği iddialarının üzerine gerçekleşen komisyon toplantıları ve soruşturmalara rağmen, 7 aydır kendisinin Rusya ile bağlantıda olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. 

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "FBI Direktörü'nü kovmamı söyleyen adam tarafından FBI Direktörü'nü kovduğum için soruşturuluyorum!" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Comey'nin Senato İstihbarat Komitesi'ndeki ifadesinde kendisini yalan söylemekle suçlaması sonrası Comey ile yaptığı görüşmelerle ilgili yemin altında konuşmaya "yüzde yüz" istekli olduğunu söylerken, bu konuşmalarda Comey'e kendisinden sadakat beklediğini söylediği iddialarını ise reddetmişti. 

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