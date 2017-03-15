Trump: Snoop Dogg için cezaevi zamanı!

Amerikalı rapçi Snoop Dogg'un Başkan Donald Trump'ı palyaço kılığına sokup silah çektiği klip tartışma yarattı. Trump rapçi için "Cezaevi zamanı" derken, Snoop Dogg geri adım atmadı.

ABD, rapçi Snoop Dogg’un son klibi nedeniyle Başkan Donald Trump ile yaşadığı polemiği konuşuyor. Klipte Snoop Dogg Trump’ın kılığına girmiş bir palyaçoya silah doğrultuyor. Silahtan, kurşun yerine ‘Bang’ yazan bir bayrak çıkıyor. Trump, dünyaca ünlü rapçinin klip nedeniyle hapse atılması gerektiğini savundu.

Duvar’da yer alan habere göre, Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kariyeri düşüşe geçen Snoop Dogg, Başkan Obama’ya silah doğrultup ateşleseydi verilecek tepkiyi hayal edebiliyor musunuz? Cezaevi zamanı!” ifadelerini kullandı.

Trump’ın avukatı Michael Cohen de “Bu tamamen saygısızlık. Snoop, Başkan’a bir özür borçlu” dedi. Cohen, “Bir başkana suikast girişimi konusunda komik bir şey yok ve ben gerçekten şoktayım çünkü Snoop’un bundan daha iyisini yapabileceğini düşünürdüm” diye konuştu.

Florida Senatörü Marco Rubio da Trump’ın tartışmaya katılmasından önce, “Eğer bunu yanlış kişi görür ve yanlış fikirlere kapılırsa, gerçek bir sorunumuz olabilir. Geçmişte suikasta uğrayan başkanlarımız var” demişti.

Snoop Dogg ise geri adım atmadı. Billboard dergisine konuşan rapçi, “Birçok insanın harika albümler yaptığını, eğlendiğini düşünüyorum ama kimse bu palyaçonun başkan olması nedeniyle karşı karşıya olduğumuz asıl sorunumuzla ilgilenmiyor” dedi.