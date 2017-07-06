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Dünya

Trump, Sisi ile görüştü

Görüşmede gündem Katar ve Kuzey Kore oldu

06 Temmuz 2017 00:46

Ali Küpeli

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi ile telefonda görüştü. İki başkan Katar ve Kuzey Kore meselelerini masaya yatırdı.

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, iki başkanın öncelikli olarak Katar sorununu ele aldığı belirtilerek, “Başkan Trump, tarafları yapıcı olarak bu anlaşmazlığı çözmeye çağırdı ve söz konusu ülkelerin Riyad Zirvesi’nde aşırıcı ideolojiyi ve teröre finansal desteği durdurmaya dair verdikleri taahhütleri hatırlattı” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “İki başkan ayrıca Kuzey Kore tehdidini ele aldı. Başkan Trump, tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kuzey Kore üzerindeki resmi kararını uygulayarak, Kuzey Koreli işçileri çalıştırmaya son vermesi ve ekonomik ve askeri yardımları durdurmasının gerekliliğine dikkat çekti” ifadeleri yer aldı.

 

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