Trump: Sınıra örülecek duvarın parasını Meksika geri ödeyecek

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, kaçak sığınmacı geçişlerini önlemek için Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyetinin vergilerden karşılanacağını, ancak daha sonra Meksika hükümetinin bu parayı ABD'ye geri ödeyeceğini belirtti.



Seçim kampanyası boyunca sığınmacı geçişlerini önlemek için Meksika sınırına dev bir duvar örme vaadini tekrarlayan, daha sonra ise bu duvarın maliyetinin de Meksika tarafındna karşılanacağını belirten Donald Trump, verdiği sözde bir miktar değişiklik yaptı.



Twitter hesabından bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan Trump, "Daha hızlı oması için Meksika sınırına örülecek duvar ABD bütçesinden karşılanacak ama daha sonra Meksika bunu geri ödeyecek. Medya nedense bu ayrıntıdan hiç bahsetmiyor" diye yazdı.



Geçiş ekibi cumhuriyetçileri uyardı



Öte yandan Trump'ın bu vaadini hayata geçirebilmek için geçiş ekibi vasıtasıyla Kongre'deki Cumhuriyetçi senatörleri uyararak nisan ayından geçecek olan bütçeye duvar yapım inşaatı için gerekli olacak finansmanın da eklenmesi için baskı yapmaları konusunda hatırlatmada bulunduğu belirtildi.

'Meksika bunu ödemeyecek'

Meksika'nın eski devlet başkanı Vicente Fox Quesada ise attığı son tweetinde bu duvarın maliyetinin Meksika tarafındna karşılanmasının imkansız olduğunu öen sürerek "Trump, kimden isterse istesin ne ben ne de Meksika'nın geri kalanından hiçkimse böyle ırkçı bir finansmana kaynak olmayacaktır. Bu, Trump'ın vaadedip de tutamadığı sözlerden biri olarak kalacak" diye yazdı.



14 milyar dolarlık duvar, 10 yıl önce Kongre'den geçti



Bu duvarın inşaatıyla ilgili düzenleme ilk olarak 10 yıl önce Kongre'ye "Güvenlik Duvarı Yasası' adıyla gelmiş ve Bush yönetimi zamanında kabul edilmişti. Meclisten geçen yasa gerekli bütçenin sağlanması durumunda hayata geçirilmek üzere hazır bekliyor. Yasanın kabul edilmesi o zamanki Demokrat Senatörler Hillary Clinton ve Barack Obama'nın da katkıları ile kabul edilmişti. Duvarın yapımının ortalama 14 milyar dolarlık bir bütçe gerektirdiği tahmin ediliyor. ...

