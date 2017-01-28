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Dünya

Trump, sığınmacıların ülkeye kabulünü sınırlandırdı

Trump mülteci ve göçmenleri ilgilendiren kararı imzaladı

28 Ocak 2017 04:01

ABD Başkanı Donald Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Yeni Savunma Bakanı James Mattis’in yemin törenine katılan Trump, ardından yaptığı açıklamada 2 yeni başkanlık emrine imza attığını duyurdu. ‘Kuduz Köpek’ lakaplı Savunma Bakanı Mattis’e “Sen doğru zamanın doğru adamısın” diyen Trump, ABD ordusunun yeniden yapılandırılmasına dair kararının Kongre’yi ‘oldukça memnun edeceğini’ söyledi. Trump, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin muhteşem yeniden inşasını başlatacak bir başkanlık kararına imza atıyorum” ifadelerini kullandı.

 

Kararnamenin içeriği resmi olarak açıklanmazken, ABD basınında yer alan haberlerde, ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini gibi adımları içerdiği belirtildi. Kararnamenin, önceki Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve ‘yüksek öncelikli operasyonlar’ listesinde yer alan projelerin de durdurulmasını öngördüğü iddia edildi.

Kararname, Savunma Bakanlığı'ndan 30 gün içerisinde IŞİD’le mücadele, eğitim, bakım, mühimmat gibi konularda ordunun hazırlığı ile ilgili bir rapor hazırlanması talimatını da veriyor. Mattis’in 90 gün içerisinde Savunma Bakanlığı’nın 2018 taslak bütçesini gözden geçirmesi ve Trump’ın ulusal güvenlik stratejisi ile paralel olarak tekrar düzenlemesini öngören kararnamenin, nükleer silahlar ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesine vurgu yapması da dikkat çekti.

 

 

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