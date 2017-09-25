Trump seyahat yasağı listesini genişletti

ABD Başkanı Trump'ın daha önce altı Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik getirdiği 90 günlük seyahat yasağının süresi dün itibarıyla doldu. ABD Başkanı aynı gün imzaladığı yeni bir kararnameyle hem bu yasağın süresini ucu açık olarak uzattı, hem de listede bazı değişikliklere gitti.

Sudan, yasaklı ülke listesinden çıkarılırken; İran, Libya, Suriye, Yemen ve Somali yerlerini korudu. Listeye eklenen üç yeni ülke ise Kuzey Kore, Venezuela ve Çad oldu.

Söz konusu kararname, listedeki ülke vatandaşlarının, ABD'de "yakın" aile ya da iş ilişkileri bulunmamaları halinde ABD vizesi alamamalarını öngörüyor. Venezuela'ya getirilen yasağın sadece, bu ülke vatandaşı olan hükümet yetkilileri ya da polis ve istihbarat görevlileri ile bu kişilerin ailelerini kapsadığı açıklandı.

Büyük tepki çekmişti

Listedeki ülkelere yasak ya da kısıtlama uygulanmasına gerekçe olarak bu bölgelerdeki riskli güvenlik durumu ya da ABD ile güvenlik konularında işbirliği yapmamaları gerekçe gösterildi.

Trump'ın "Müslüman yasağı" olarak görülen ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken seyahat yasakları, ilk olarak ocak ayında yürürlüğe girmiş ve havalimanlarında büyük kaosa neden olmuştu. Trump yönetimi ABD'de mahkeme engeline takılan yasaklarla ilgili bazı düzenlemeler yaparak, kararnameyi haziran ayında yeni hâliyle 90 günlüğüne yürürlüğe sokmuştu.

Trump getirilen yasakları savundu

Yeni kısıtlamaların 18 Ekim'de yürürlüğe gireceğini ve halen geçerli bir vizesi olan kişileri etkilemeyeceğini açıklayan Beyaz Saray, yasakların ABD'yi terör saldırılarından korumak için alındığını belirtti.

Trump, "Bugün ABD'ye girişte asgari bir güvenlik hattı kurarak, Amerikan halkının güvenliğini korumak için bir adım atıyoruz. Geçmişte başarısız olan ve ülkemiz için kabul edilemez bir tehlike arz eden politikaları sürdürme lüksümüz yok" açıklamasında bulundu.

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AFP/Reuters,CÖ/BK