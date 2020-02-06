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Dünya

Trump Senato'da tüm suçlamalardan aklandı

Senato'da yapılan oylama 52'ye 48 Trump lehine sonuçlandı

06 Şubat 2020 00:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato’da süren azil sürecinde iki yeni gelişme yaşandı. Trump görevi kötüye kullanma ve Kongre'yi engelleme suçlarından aklandı.

Görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla karşı karşıya kalan Trump için yapılan ilk oylamada 52 senatör Trump'ın lehine oy verirken 48 kişi de aksi yönde oy kullandı.

Senato'daki ikinci oylamada ise Kongre'yi engelleme suçlamasından yapıldı. Bu suçlama da 53’e 47 Trump’ın lehine sonuçlandı.

Donald Trump’ın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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