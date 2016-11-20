Trump seçimleri kazandı, ABD'de nefret suçları arttı!

Başkanlık seçimlerinden Cumhuriyetçi işadamı Donald Trump’ın zaferle çıkmasının ardından ABD’deki nefret suçlarının tırmanışa geçtiği ifade edildi.



Trump’ın başkan seçilmesinin ardından geçen 1 haftalık sürede yaşanan nefret suçlarına dair araştırma yayınlayan Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi, 8 Kasım’dan sonraki haftada 700'den fazla İslamofobik ve ırkçı taciz veya göz korkutma olayı yaşandığını aktardı. Söz konusu olayların siyahları, Müslümanları, Yahudileri ve diğer bazı etnik ya da dini kökenlileri hedef aldığı kaydedildi.



ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu kurumlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklama da seçimlerden sonraki süreçte ülke genelinde Müslümanları hedef alan sözlü taciz ve göz korkutma gibi nefret suçlarında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekildi. Seçim sürecinde sıklıkla ırkçı ve seksist ifadeler kullanan Trump, seçildikten sonraki ilk canlı yayınında CBS kanalında, söz konusu saldırıların durması çağrısında bulunmuştu.



