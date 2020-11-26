Trump, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etmeye devam ediyor

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ABD'de hükûmetler arası geçiş döneminin başlamasını kabul eden Başkan Donald Trump, bir kez daha kanıt sunmadan seçimlerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Pennsylvania Eyalet Senatosu'na konuşan Trump, "Bu seçimde hile yapıldı. Buna izin veremeyiz. Ülkemiz için bunu engellemeliyiz" dedi.

Trump, "Bu seçim sonuçları tersine döndürülmeli. Çünkü biz Pennsylvania ve tüm bu salıncak eyaletleri büyük bir farkla kazandık" gibi iddialarda bulundu.

ABD lideri, gün boyunca Twitter'dan da seçimlerde hile yapıldığını öne süren paylaşımlarda bulundu. Twitter tüm bu paylaşımları bayrakladı.