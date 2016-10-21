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Deutsche Welle

Trump: Seçim sonucunu kazanırsam kabullenirim

ABD başkanlık seçimlerinde geri sayım sürerken Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabullenip kabulenmeyeceği konusundaki son açıklamaları karışıklık yarattı.

21 Ekim 2016 00:33

Cumhuriyeçilerin başkan adayı milyarder iş adamı Donald Trump, 8 Kasım'da seçim sonuçlarıyla ilgli açıklamaları soru işaretleri yarattı. Trump, "net bir sonucu, kesinlikle kabul edeceğim" dedi. Ancak Trump öncesinde Ohio Eyaleti'ndeki Delaware kentindeki seçim kampanyası sırasında "kuşku uyandıracak bir seçim sonucunu kabul etmeme hakkını kendinde gördüğünü" belirtmişti.

Donald Trump konuşmasında, seçim sonucuna yönelik olarak "kazanırsam kabul ederim" dedi. Donald Trump, bir gün önce de rakibi Hillary Clinton ile karşı karşıya geldiği üçüncü ve sontelevizyon düellosunda, kaybetmesi durumunda rakibinin zaferini kabul etmeyeceğini belirterek tartışma başlatmıştı. Donald Trump Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ile katıldığı düelloda sunucunun, seçim sonucunu kabul edip etmeyeceğine yönelik sorusu üzerine, "sonucu önce iyice gözden geçireceğini" ve Clinton'ı beklemekten süründürecğini" ifade etti.

Tepkiler gecikmedi

Hillary Clinton, rakibi Trump'ın cevabını "korkunç" olarak nitelendirerek, bunun demokrasiye yönelik bir hakaret olduğunu ifade etti. Trump'ın açıklamasına Cumhuriyetçi parti içinden de tepki geldi. Birçok siyasetçi Trump'ın açıklamalarıyla aralarına mesafe koydu. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı Reince Priebus yaptığı açıklamada Trump'ın seçim sonuçlarını kabul edeceğinin garantisini verdi.

Donald Trump son dönemde seçim sisteminde yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarını arttırdı. Başkan adayı kısa süre önce de kadınlara yönelik hakaret içeren açıklamaları ile tartışmalara neden olmuş ve son olarak iki kadının Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddiaları basında yer almıştı. Trump'ın bu nedenle son anketlerde Clinton'ın gerisine düştüğü bildiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/GA/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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