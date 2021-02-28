Trump seçim sonrası ilk kez sahneye çıkacak; "Düşük enerjili bir konuşma olmayacak"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün seçimi kaybetmesinden sonra ilk kez bir konuşma için sahneye çıkacak. 2021 Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansına (CPAC 2021) katılacak Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. "Düşük enerjili bir konuşma olmayacak" diyerek babasının yapacağı konuşmaya dair ipucu verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl Florida eyaletinde yapılan ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren en önemli organizasyonlardan biri olan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansına (CPAC 2021) katılacak.

Konferansta dün konuşan Donald Trump Jr. babasının yapacağı konuşmayla ilgili olarak "Pazar gününü heyecanla bekliyoruz. Düşük enerjili bir konuşma olmayacak. Sizi temin ederim ki Donald Trump'ı sağlamlaştıracak ve Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği olan "MAGA" (Make America Great Again) hareketini güçlendirecek" dedi.

CPAC'ı yöneten Amerikan Muhafazakâr Birliği Başkanı Matt Schlapp, konferans öncesi Donald Trump hakkında yaptığı açıklamalarda "Donald Trump bir dönemlik başkan olsa da Cumhuriyetçiler içinde dev bir başarısı olduğu hissi var" demişti.