"Trump, seçim gecesini Beyaz Saray'dan izleyecek; Trump Otel'de partiye katılacak"

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ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin 3 Kasım genel seçimi gecesini Beyaz Saray'da geçireceği ve yakındaki Trump Otel'de bir partiye de kısa süreli katılacağı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, konuyla ilgili kaynaklar ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım seçim gecesini nasıl geçireceğine dair çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi. Seçenekler arasında Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikânesi ve Washington'da bulunan çeşitli mekânlar yer aldı.

Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikânesinde yine de bir seçim izleme partisi düzenleneceği ancak Trump'ın Washington'da kalacağı belirtildi. Trump'ın seçim gecesi için şu anki planın Beyaz Saray'da kalmak ve akşamın bir noktasında Trump Otel'deki partiye katılmanın yer aldığı öğrenildi.

Trump kampanyası, destekçilere "Trump'ın Washington DC'deki favori otelinde seçim gecesi partisi" için bilet teklifi içeren mail gönderiyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yeniden kazandığı 2012 seçimini, Chicago'da kampanyasının merkezinde izlemişti.