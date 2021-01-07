Trump: Seçim bizden çalındı ve bunu herkes biliyor ama şimdi herkes eve gitmek zorunda

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ABD Başkanı Donald Trump, Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek için toplanıldığı sırada Kongre binası Kapitol'ü basan destekçilerine eve dönme çağrısı yaptı.

Twitter hesabından bir dakikalık bir video paylaşan Trump, "Acı çektiğinizi ve üzgün olduğunuzu biliyorum. Bir seçim yapıldı ve bu seçim bizden çalındı. Sandıktan tulum çıkardığımız bir seçimdi. Zaten herkes bunu biliyor, özellikle de karşı taraftakiler. Ama şimdi eve gitmek zorundasınız" dedi.

"Sükûnet sağlanmalı" diyen Trump, "O yüzden evinize dönün. Sizi çok seviyoruz, siz çok özelsiniz. Neler olduğunu gördünüz. İnsanlara çok kötü ve haince davranıldı" diye konuştu.