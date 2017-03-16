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BBC Türkçe

Trump savunma harcamalarını büyük oranda artıracak

ABD’de Trump yönetimi, bütçeden uluslararası yardımlar için ayrılan payı 54 milyar dolar azaltarak savunma için ayrılan payı artırmayı hedefliyor. Plana göre Savunma Bakanlığı'na yüzde 10, İç Güvenlik Bakanlığı'na ise yüzde 6 oranında daha fazla kaynak ay

16 Mart 2017 14:53

ABD'de Donald Trump yönetimi, bütçeden uluslararası yardımlar için ayrılan payı 54 milyar dolar azaltarak savunma için ayrılan payı büyük oranda artırmayı hedefliyor.

Hükümetin yeni dönem bütçe tasarısını Perşembe günü Kongre'ye sunulacak.

Bütçe tasarısında, bütçeden Dışişleri Bakanlığı'na ayrılan payın yüzde 28 oranında azaltılması isteniyor.

Trump askeri harcamayı 54 milyar dolar artırmak istiyor

Planda, ABD Çevre Koruma Ajansı'yla (EPA) ilgili de kesintiye gidilmesi hedefleniyor.

Trump, EPA'nın iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi programlarını desteklemiyor.

New York Times gazetesi, bütçeden EPA'ya ayrılan kaynakta yapılacak kesintinin yüzde 31'e kadar çıkabileceğini bildirdi.

Bütçeden savunma için payın, diğer alanlara ayrılan kaynakların kısılmasıyla gerçekleştirileceği anlaşılıyor.

Plana göre Savunma Bakanlığı'nın bütçesi yüzde 10, İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi ise yüzde 6 oranında artacak.

Bütçe tasarısında, Trump yönetiminin, ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın inşaa yöntemlerinin ve yerinin belirlenmesi için harcanacak 1.5 milyar dolar da yer alıyor.

Beyaz Saray, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi savunan Enerji Bakanlığı'na bütçeden ayrılan payı da yüzde 30 oranında kesmek istiyor.

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