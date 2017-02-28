Trump, savunma harcamalarında büyük artış planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarında yıllık 54 milyar dolarlık artış yapılmasını istediğini açıkladı.

Bu rakam geçen yıla göre yüzde 10’luk artışa tekabül ederken, Trump bu artışı, ‘Amerika’nın gücü, güvenliği ve kararlılığının’ dünyaya gösterilmesinin bir mesajı olarak tanımladı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray’da eyaletlerin valilerini kabulünde yaptığı açıklamada, Amerika’nın “savaşları tekrar kazanmaya başlaması” gerektiğini söyledi.

Amerikan Başkanı, 2. Dünya Savaşı sonrasına denk gelen çocukluğu sırasında Amerikalılar’ın ülkelerinin ‘hiçbir savaşı kaybetmemesinden’ dolayı övündüğünü anlattı.

Trump, “Ama şimdi hiçbir zaman bir savaş kazanmıyoruz. Ve kazanmak için savaşmıyoruz. Dolayısıyla ya kazanacağız ya da hiç savaşmayacağız” diye konuştu.

Harcama önceliklerine daha ayrıntılı şekilde yarın Kongre’ye hitabında değineceğini bildiren Trump, ancak Pentagon bütçesinin artırılmasının “en çok ihtiyaç duydukları bir zamanda ABD’nin tükenmiş ordusunu yeniden inşa edeceğini” belirtti.

Trump aynı zamanda da, yeni yönetiminin savunma alanında tasarruf arayışlarını da devam ettireceğini kaydetti ve yeni F-35 uçaklarının üretim maliyetinde 725 milyon dolarlık kesinti yapılmasını örnek verdi.

Savunma bütçesi artarken

diğer harcamalarda kesinti öngörülüyor

Bütçe yetkilileri gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma harcamalarında büyük artışla beraber, iç programlarda ve diğer ülkelere yabancı yardımlarda kesintiler yapılmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Trump yönetimi, gelecek ay Kongre’ye birçok hükümet kurumuna yönelik harcamaları içeren bir bütçe teklifi sunmayı planlıyor.

Trump valilere hitabında, Obamacare olarak bilinen, bir önceki başkan Barack Obama’nın hayata geçirdiği sağlık reformu yasasına de sert eleştiriler yöneltti.

Yasayı ‘başarısız bir felaket’ olarak niteleyen Trump, bununla birlikte, yasayı nasıl değiştirmeyi planladığı konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Trump’ın, savunma harcamalarını artırırken Dışişleri Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi dahil diğer kurumlarda bütçe kesintisi yapması bekleniyor.

Yönetim yetkilileri, Beyaz Saray’ın federal harcamalara dair vizyonunu genelge yoluyla hükümet kurumlarına anlattığını belirtti. Yönetim ve Bütçe Ofisi, daha bütüncül bir bütçe taslağının Mart ayı ortasında açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

Bütçe yetkilileri, emekli maaşı ve yaşlıların doktor ve hastane masraflarının yüzde 80’ini ödeyen Medicare sağlık programına yönelik harcamalarda ise kesinti düşünülmediğini açıkladı.

Başkan’ın kurumlara teklif ettiği rakamlar 2018 mali yılı için nihai bütçe olmayacak. Her bir kurum, bütçesinin ne olması gerektiği konusunda kendi argümanlarıyla yanıt verecek ve nihayetinde de federal harcamalara dair son sözü Kongre söyleyecek.