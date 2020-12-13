Trump, savunma bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>ABD Başkanı Donald Trump, içinde Türkiye'ye ilişkin kararların da bulunduğu 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 'Çin'e yarayacağı' gerekçesiyle veto edeceğini açıkladı.</p>\n<p>Tasarı hem Senato'dan hem de Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçtiği için başkanın vetosu geçersiz sayılabilecek.</p>\n<div class="nd-dfp-wrapper">\n<div id="medyanet/9927946/milliyet/dunya/body_300x250_1" class="dfp" data-lazy="true" data-platform="desktop" data-size="[300,250]" data-size-mapping="[1200, 100]: [300, 250]|[992, 100]: [300, 250]|[768, 100]:[300, 250]|[0, 0]: []" data-google-query-id="CM3vitLQy-0CFQyJdwodBH0PPQ" data-ad-height="250" data-ad-width="300">\n<p>Savunma tasarısında Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.</p>\n</div>\n</div>\n<p> </p>\n</body>\n</html>