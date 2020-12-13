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Dünya

Trump, savunma bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

Tasarıda Türkiye'yi de ilgilendiren kararlar bulunuyor

13 Aralık 2020 21:11

ABD Başkanı Donald Trump, içinde Türkiye'ye ilişkin kararların da bulunduğu 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 'Çin'e yarayacağı' gerekçesiyle veto edeceğini açıkladı.

Tasarı hem Senato'dan hem de Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçtiği için başkanın vetosu geçersiz sayılabilecek.

Savunma tasarısında Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

 

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