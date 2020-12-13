Trump, savunma bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, içinde Türkiye'ye ilişkin kararların da bulunduğu 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı’nı 'Çin'e yarayacağı' gerekçesiyle veto edeceğini açıkladı.

Tasarı hem Senato'dan hem de Temsilciler Meclisi'nden üçte iki çoğunlukla geçtiği için başkanın vetosu geçersiz sayılabilecek.