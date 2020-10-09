Trump sanal yayını reddetmişti; Biden da başkan adaylarının tartışacağı ikinci günde farklı bir programa katılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ekim'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'la ikinci tartışmayı sanal olarak yapmayı kabul etmemesinin ardından Biden da başka bir plan yaptı. Biden'ın 15 Ekim'de ABC kanalının 'kasaba meclisi toplantısına' katılacağı öğrenildi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek genel seçim öncesi planlanan ikinci adaylar tartışmasının sanal ortama taşınma kararının Trump tarafından reddedilmesinden sonra Biden da 15 Ekim'de farklı bir programa katılmaya karar verdi.

ABC kanalı, Biden'ın 15 Ekim'de Philedelphia'da moderatör George Stephanopoulos ile bir etkinliğe katılacağını açıkladı.

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ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump'ın da Covid-19 geçirmesinin ardından tartışmanın yüz yüze yerine sanal yapılmasına karar vermişti. Trump ise bu karara karşı çıkmış, 'Vakit kaybı' olarak nitelemişti.