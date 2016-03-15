Trump: Saddam teröristleri öldürme konusunda iyiydi; Irak terörizmin Harvard'ı oldu

ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin konuşarak, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in teröristleri öldürme konusunda çok iyi olduğunu da söyledi. Trump, Başkan Obama'yı Irak'tan çok çabuk çekildiği için de eleştirdi.

Independent'in haberine göre, Trump "Saddam iyi bir insan değildi. Kimin umurunda. Teröristleri öldürme konusunda çok iyiydi" dedi ve 2003’teki ABD işgaline karşı olduğunu dile getirdi. İşgalin Ortadoğu’yu istikrarsız hale getirdiğini savunan Trump, Irak'ı terörizmin Harvard'ı olmakla eleştirerek IŞİD’in bu duruma bir kanıt olduğunu savundu.

Mülteci krizi hakkında da konuşan Trump, mültecileri, kendilerine şefkat gösterenleri ısıran zehirli yılanlara benzeten Trump, “Kimi ülkeye aldığımızı bildiğimize emin olmalıyız” ifadesini kullandı.