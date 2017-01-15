Trump: Rusya'ya yaptırımlar kaldırılabilir

20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak olan Donald Trump, Rusya ve Çin'le ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların bir süre daha geçerli olduktan sonra kaldırılabileceğini söyledi.

Wall Street Journal'a konuşan Trump, Rusya'nın İslami radikalizm ve diğer konularda Washington'a yardımcı olması durumunda yaptırımların kaldırılabileceğini belirtirken "Eğer Rusya bize yardımcı olursa ve iyi anlaşırsak, çok güzel işler yapan birine kim neden yaptırım uygulayasın?" ifadelerini kullandı.

ABD'nin müstakbel başkanı, Rusya lideri Vladimir Putin'le de görüşmek istediğini söyledi.

Çin'le ilişkilerine dair açıklamalar da yapan Trump ABD'nin Tayvan'ı tanımayan 'Tek Çin' politikasının da değişebileceğini belirtti.

Trump, Çin'in ABD şirketleriyle rekabet edebilmek için parasının değerini bilinçli olarak düşürmek zorunda kaldığını söylerken, yine de göreve başlar başlamaz bu nedenle Çin'e "kur manipülatörü" demeyeceğini açıkladı.