Trump, Rusya'ya sitem etti: Bize yardım etmiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'nin füze ve nükleer testleri konusunda kendilerine yardım etmediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini belirten Trump, "Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin'in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var" diye konuştu.

Çin'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Çin'e övgüde bulunan Trump, Pekin'in Pyongyang'ı zorlamak için çok şey yapabileceğini, ancak Çin'in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya'nın telafi ettiğini ifade etti.

Trump, "Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle Kuzey Kore'ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı" dedi.

Önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeleri ise memnuniyetle karşıladığını ve bunun krizin etkisiz hale getirilmesinde ilk aşama olabileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Trump, Kuzey Kore'ninABD'ye füze gönderebilme konusunda sürekli ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Henüz o noktada değiller ama yakınlar ve her geçen gün daha da yaklaşıyorlar" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile aynı masaya oturma konusunda açık olduğunu, ancak iletişimle ilgili şüpheleri olduğunu belirterek, "Oturabilirim, ama aynı masaya oturmanın sorunları çözeceğinden emin değilim" dedi.