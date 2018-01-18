T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, Rusya'ya sitem etti: Bize yardım etmiyorlar

"Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok"

18 Ocak 2018 15:03

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'nin füze ve nükleer testleri konusunda kendilerine yardım etmediğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore konusunda çok şey yapabileceğini belirten Trump, "Ancak maalesef Rusya ile çok fazla ilişkimiz yok ve bazı durumlarda Çin'in geri çektiği yaptırımların karşılığını Rusya’nın tedarik etme olasılığı var" diye konuştu. 

Çin'in Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Çin'e övgüde bulunan Trump, Pekin'in Pyongyang'ı zorlamak için çok şey yapabileceğini, ancak Çin'in Kuzey Kore’ye uyguladığı yaptırımları Rusya'nın telafi ettiğini ifade etti.

Trump, "Batı Avrupa güvenlik kaynakları, Rus tankerlerinin son aylarda uluslararası yaptırımları ihlal ederek denizde kargo taşımak suretiyle Kuzey Kore'ye yakıt tedarik ettiklerini açıkladı" dedi. 

Önümüzdeki ay Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nda Kuzey ve Güney Kore arasındaki görüşmeleri ise memnuniyetle karşıladığını ve bunun krizin etkisiz hale getirilmesinde ilk aşama olabileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Trump, Kuzey Kore'ninABD'ye füze gönderebilme konusunda sürekli ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Henüz o noktada değiller ama yakınlar ve her geçen gün daha da yaklaşıyorlar" dedi. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile aynı masaya oturma konusunda açık olduğunu, ancak iletişimle ilgili şüpheleri olduğunu belirterek, "Oturabilirim, ama aynı masaya oturmanın sorunları çözeceğinden emin değilim" dedi.

ETİKETLER

Donald TrumpVladimir PutinRusyaABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24