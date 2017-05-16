Trump, Rusya'ya bilgi verdiğini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, terörizm ve uçuş güvenliğiyle ilgili olarak Rusya’yla bazı bilgileri paylaştığını söyledi.

IŞİD’e yönelik operasyonlarla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a bilgi verdiği yönündeki iddiaların ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Başkan olarak Rusya’yla (Beyaz Saray’daki açık ve planlı bir toplantıda) ‘mutlak hakkım’ olan, terör ve uçuş güvenliğiyle ilgili bulguları paylaşmak istedim” dedi.

Bulguları ‘insani sebeplerle’ paylaştığını ifade eden Trump, “Ayrıca Rusya’nın IŞİD ve teröre yönelik mücadelesini geniş ölçüde artırmasını istiyorum” diye ekledi.

Rusya ise Trump'ın Lavrov'la bilgi paylaşımında bulunduğu haberlerini yalanladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haberleri 'uydurma' olarak nitelendirirken, Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise gazetecilerin konuya dair cevabı üzerine “Bu konuşulacak bir konu değil. Bu tam bir saçmalık. Bu saçmalıkla ilişkilendirilmek istemiyoruz. Burada yalanlanacak ya da teyit edilecek bir konu yok" cevabını verdi.

Washington Post gazetesi, ABD’li yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde Trump'ın geçen hafta Oval Ofis’te gerçekleştirilen görüşmede, IŞİD’e yönelik bir operasyona dair bilgileri Lavrov ve Rus Büyükelçi Sergei Kislyak’la paylaştığını iddia etmişti.

Washington Post sonrasında birçok haber ajansı ve gazetenin de okuyucularına ilettiği haberde, Rus yetkililerle paylaşılan bilginin üçüncü bir ülke tarafından ABD’ye iletildiği belirtilirken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iddialar reddedilmişti. “Bu gece ortaya çıkan haber sahtedir” diyen Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı H. R. McMaster, Lavrov’la gerçekleştirilen görüşmede, herhangi bir istihbarat kaynağı ya da metoda dair konuşma yapılmadığını ve ABD Başkanı'nın halihazırda kamuoyu tarafından bilinmeyen herhangi bir askeri operasyona dair bilgileri paylaşmadığını savunmuştu.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın imzasıyla Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da taraflar arasındaki görüşmede terörle mücadelenin ele alındığı kaydedilmişti.