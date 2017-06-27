Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinde Obama'yı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama’nın Rusya’nın seçimlere müdahalesini öğrenmiş olmasına rağmen rakibi Hillary Clinton’ın kazanacağını düşündüğü için hiçbir şey yapmadığını düşündüğünü söyledi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) geçen yıl ağustos ayında yani 8 Kasım seçimlerinden üç ay önce Clinton’ın seçimi kaybetmesini sağlayıp Trump’ın kazanması için Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğrudan ABD seçimlerine yönelik bir siber saldırı başlattığı sonucuna vardı.

Washington Post gazetesinin geçen hafta yayımladığı habere göre Obama CIA’in bu tespitine yanıt vermek için haftalarca süren bir değerlendirme yaptı. Ancak sonuç olarak Obama, aralık ayının sonuna kadar herhangi bir karşılık vermedi. Trump seçimi kazandıktan haftalar sonra Obama, 35 Rus diplomatı sınırdışı etti ve Ruslara ait iki binayı istihbarat toplama faaliyetlerinde bulundukları gerekçesi ile kapattı.

"Obamai Clinton kazanacak diye sustu"

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Trump, Twitter’dan konu ile ilgili yayınladığı bir dizi mesajla tepki gösterdi. Trump, “Obama CIA tarafından müdahale konusunda bilgilendirildi ama birşey yapmadı çünkü Clinton’ın kazanmasını bekliyordu ve buna taş koymak istemedi. Bu konunun üzerine gitmedi ama bu sahtekar Hillary için iyi olmadı” dedi.

Trump, bu noktada asıl konuşulması gerekenin Obama’nın ağustos ayında Rusya’nın girişimlerini öğrendikten sonra hiçbir şey yapmaması olduğuna dikkat çekiyor.

Trump ayrıca kendisinin aldığı kararları da savunuyor. Bunların arasında kampanyasındaki kişilerin Trump’ın kazanması için Rus yetkililerle gizli anlaşma yapmış oldukları iddiasına karşı girişimleri ve Rusya soruşturmasını yürüten eski FBI Direktörü James Comey’i kovma kararı da bulunuyor. Eski FBI Direktörü Robert Mueller, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını araştırmak üzere özel savcı olarak görev yapıyor. Ayrıca kongrede de devam eden konu ile ilgili bir soruşturma bulunuyor.

Trump aylar sürmesi beklenen resmi soruşturmalar ile ilgili olarak kendisinin görüşlerini de aktardı.

Trump Twitter’da “Dört aydır Rusya konusunu mercek altına aldılar ve Trump’ın çevresindekilerin gizli bir anlaşma yaptığına dair ‘sıfır kanıt’ elde ettiler. Bir gizli anlaşma ya da yargıyı engelleme yok. Bana bir özür borçlular” dedi.

Trump kazandığı zafere gölge düşürmek istemiyor. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmadan aylar öncesinde Rusya’nın Demokrat Parti’nin Washington’daki merkezindeki bilgisayarlara saldırdığını ve saldırıları Putin’in idare ettiğini söylemişti.

WikiLeaks, seçimden haftalar önce Demokrat Parti içerisindeki görevlilerin arka planda Clinton’ın parti içindeki seçimi kazanması için yardımcı olduklarını gösteren binlerce e-posta yazışmasını yayımladı.

Clinton e-postalardaki sıradan bilgi akışının tüm anketler kendisini seçimi kazanacak olarak gösterirken kaybetmesinden kaynakladığını söylemişti.