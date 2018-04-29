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BBC Türkçe

Trump: Rusya soruşturmasında savcıya yeminli ifade vermeye hazırım

ABD Başkanı, Rusya'nın, kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından sorgulanmaya hazır olduğunu söyledi. Donald Trump, "Savcıya yeminli ifade vermeye hazırım" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkan ıDonald Trump, Rusya'nın, kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Robert Mueller tarafından sorgulanmaya hazır olduğunu söyledi.

Donald Trump, "Savcıya yeminli ifade vermeye hazırım" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "bunu çok istediğini" de belirtti.

Rusya ile seçim sürecinde gizli bir anlaşma yaptığı iddialarını yalanlayan Trump, ifadesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde alınabileceğini kaydetti.

Trump'ın avukatlarının daha önce Mueller ile yüz yüze sorguya sıcak bakmadıkları ve olası sorulara yazılı yanıt verme ihtimalini değerlendirdikleri bildirilmişti.

Mueller'in, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı ise aynı soruşturma kapsamında sorguladığı bu hafta ortaya çıkmıştı.

Sessions'ın Trump'ın kabinesinden soruşturmada sorgulanan ilk bakan olduğu sanılıyor.

Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında şu ana kadar Trump'ın ekibinden dört kişiye suçlama yöneltildi.

Aralarında Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu iki isim ise "FBI'a yalan söyleme" suçunu kabul etti.

Suçlanan diğer kişiler ise geçmişte Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, onun iş ortağı Rick Gates ve seçim kampanyasında Trump'a danışmanlık yapan George Papadopoulos.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Beyaz Saray da Rusya gibi iddiaları reddediyor ve Trump'a karşı bir "cadı avı" yürütüldüğünü vurguluyor.

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