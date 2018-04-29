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BBC Türkçe

Trump-Rusya soruşturmaları: Kongre iki önemli ismi ifadeye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump avukatı Michael Cohen ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından ifadeye çağrıldı. Komite, Trump ve ekibinin Rusya ile ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Rusya ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i ifadeye çağırdı.

Komite başkanları Cumhuriyetçi Mike Conaway ve Demokrat Adam Schiff, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın 2016 başkanlık seçimleri kampanya dönemdeki eylemleri hakkında devam eden soruşturmamız kapsamında birkaç kişinin ifadeye çağrılması, şahsi ve ticari belgelerini vermesi için celp müzekkeresi çıkarttık" dedi.

Komite, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini ve Trump'ın ekibiyle ilişkilerinin niteliği hakkında soruşturma yürütüyor. Kongre dışında da Savunma Bakanlığı ve FBI gibi kurumların da yürüttüğü benzer başka soruşturmalar da var.

Trump, tüm bu iddiaları "sahte haber" olarak nitelendiriyor ve yalanlıyor.

Kongre nezdindeki soruşturma kapsamında daha önce Trump'ın eski danışmanları Roger Stone, Paul Manafort ve Carter Page gibi isimler de ifade vermeye davet edilmişti.

Başkan'ın damadı ve yakın danışmanlarından Jared Kushner'ın de devam eden FBI soruşturmasının kapsamına dahil edildiği belirtiliyor. ABD medyasında çıkan haberlerde, Kushner'in Rus yetkililere gizli bir iletişim kanalı kurmayı önerdiği iddia ediliyor.

Şu anda Rusya'nın ABD seçimlerine etki edip etmediği konusunda özel savcı Robert Mueller'in yönettiği bir Adalet Bakanlığı soruşturması ve Kongre'nin dört komitesinde devam eden incelemeler var. Kongre'deki soruşturmalar Senato İstihbarat, Senato Adalet, Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Temsilciler Meclisi Denetim Komiteleri tarafından yürütülüyor.

FBI ve diğer ABD istihbarat kuruluşları, Rusya'nın Trump'ın kazanması için başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını düşünüyor. Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ın kampanyasına ait e-postalar çalınmış ve seçime birkaç hafta kala kampanya üzerinde olumsuz etki yaratan bu e-postalar yayınlanmıştı.

Clinton, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, e-postaların çalınma işinin ABD'de bulunan bazı kişilerin talimatıyla yapıldığına inandığını söyledi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin ayrıca CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve FBI'ya da ellerindeki soruşturmayla ilgili olabilecek belgeleri teslim etmeleri için yazı gönderdiği söyleniyor.

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