Trump-Rusya ilişkisini inceleyen ABD'li komisyon üyesi: Sonunda birileri hapsi boylayacak

T24 / Çeviri

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık seçimi öncesinde Rusya ile ilişkisi olduğu iddialarını soruşturan ABD Kongresi’ne bağlı İstihbarat Komitesi üyesi Joaquin Castro, soruşturma sonucunda "birilerinin muhtemelen hapise gireceğini" söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Demokrat Partili Kongre üyesi Castro, Trump’ın kampanya ekibinden bazı yetkililerin Rusya ile ilişki kurduğu ve Rusya’nın siber saldırı yoluyla ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada, Trump’ın bazı yetkilileri hakkında suçlamalar bulunduğunu söyledi.

FBI’ın da iddialarla ilgili istihbarat raporlarını incelediğini belirten Castro, “Trump’ın kampanya ekibiyle Rusya arasında bir koordinasyon olup olmadığı inceleniyor ancak bu konuda ayrıntı veremem” dedi. Trump’ın ekibinden bazı yetkililerin mahkemeye çıkabileceğini kaydeden Castro, “Edindiğim izlenime göre her şey bittiğinde bazı kişilerin hapsi boylaması sürpriz olmaz” diye konuştu. Castro, bu kişilerin şu anda ABD yönetiminde yer alıp almadığı konusunda ise açıklama yapamayacağını ifade etti.

Öte yandan eski ABD Başkanı Barack Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, Trump-Rusya ilişkisiyle ilgili istihbarat raporlarını basına sızdırdığı iddialarını reddetti. Rusya ile ilişkide olan Trump’ın yardımcılarının isimlerini öğrenmeye çalıştığı ve bu isimleri basına sızdırdığı öne sürülen Rice, “Kimseye bir şey sızdırmadım. Obama dönemi yetkililerinin istihbarat verilerini siyasi amaçlar için kullandığı iddiası kesinlikle yanlış” dedi.

Obama yönetiminin kendilerini gizlice izleyerek casusluk yaptığını savunan Trump, kampanya ekibinin seçim öncesinde Moskova'yla temasta olduğu ve Kremlin'in elinde özel hayatına dair belge ve görüntüler bulunduğu iddialarını 'sahte haber' olarak niteliyor.

Rep. Joaquin Castro on the Russia investigation: “I wouldn’t be surprised … that some people end up in jail” https://t.co/re4IUfyDcj