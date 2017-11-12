Trump: Rusya ile iyi geçinmek ülkemiz ve dünya için bir kazanç

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini savunan ABD'li istihbarat kurumlarını desteklediğini söyledi. Ancak Trump, bu iddiaları reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in samimiyetine inandığını belirterek, Rusya ile ilişkileri geliştirmesine karşı çıkanları eleştirdi.

Vietnam'ın Hanoi kentinde Vietnam Devlet Başkanı Tran Dại Quang ile birlikte basın toplantısı yapan Trump'tan, önceki gün Air Force One uçağındaki açıklamasında Moskova'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerini asla etkilemeye çalışmadığı konusunda Putin'in ısrarıyla ilgili sözlerini netleştirmesi istendi.

"İstihbarat kurumlarımızla birlikteyim"

Trump soruya, "Bence o (Putin) kendisinin ve Rusya'nın seçimlere müdahale etmediğini düşünüyor. O istediği şeye inanabilir. Ben istihbarat kurumlarımızla birlikteyim, onlara inanıyorum" yanıtını verdi.

Sputnik'in haberine göre, mayıs ayında ABD istihbarat kurumlarının direktörleri, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği konusunda analistlerinin vardığı sonucu desteklediklerini Kongre'ye söylemişti. CNN Saturday'e konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo da bu değerlendirmeye inandığını belirtmişti.

"Rusya'ya çok ağır yaptırım yapıldı"

Rusya ile ilişkilerin iyileştirmesi vaktinin geldiğini söyleyen ABD Başkanı "Rusya'ya çok ama çok ağır yaptırım yapıldı. Çok üst düzeyde yaptırıma uğradılar ve bu kısa süre önce gerçekleşti. Artık bitkin düşmüş ve kırılmış bir dünyayı iyileştirmeye dönme vakti. Rusya ile dostça geçinmenin bir engel değil ülkemiz ve dünya için bir kazanç olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Rusya yardım edebilir"

Sabah saatlerinde de konuyla ilgili Twitter'dan da açıklama yapan Trump, Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını istedi.

Trump, "Ne zaman dışarıdaki o kıskananlar ve aptallar Rusya ile iyi ilişkilerin kötü değil iyi bir şey olduğunu anlayacak? Her zaman siyasetle oynuyorlar. Bu ülkemiz için kötü. Kuzey Kore'yi, Ukrayna'yı, Suriye'yi ve terörizmi çözmek istiyorum. Ve Rusya çok yardım edebilir" ifadelerini kullandı.