"Trump, Rusya ile birlikte çalışmasına karşı çıkan isimleri gözden çıkardı, Putin ile görüşmek istiyor"

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek istediğini iddia etti. Turgut, "Trump’ın da özelikle Naumkin planı bazında Rusya ile işbirliğini istediği ve bunun önünde engel olarak gördüğü yönetim içindeki McMaster gibilerini temizlemeye kararlı olduğu anlatılıyor Washington’da" dedi.

Turgut'un, "Suriye büyük oyununda Washington’da yeni adım" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2018) yazısı şöyle:

Suriye’ye kalıcı barış getirmek için Rusya ile birlikte çalışma kararında olan ABD Başkanı Trump, buna karşı çıkan en yakınındaki bazı isimleri bile gözden çıkardı.

Beyaz Saray, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ı Pentagon’a dört yıldızlı general konumunda geri göndermek için arayış başlattı.

Washington’da, Başkan Trump’ın bu değişikliği bir an önce, hatta Putin’in özel temsilcisi Vitaly Naumkin’in Suriye hakkında konuşmaya şehre 27 Şubat’ta gelmesinden de önce gerçekleştirmek istediği söyleniyor.

Trump’ın kendi ulusal güvenlik cemaati içindeki muhalefeti ortadan kaldırdıktan sonra şöyle adımlar atmayı planladığı anlatılıyor:

Önce Afrin sonra da Münbiç

- Rusya ile birlikte Suriye’ye kalıcı bir düzen getirilmesi imkânı doğduktan sonra Trump, kendini Amerika halkına Suriye konusunda verdiği sözü tutmuş olarak görecek. Oradaki misyonunu sadece DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı tutan Pentagon da Trump ile aynı fikirde. Suriye’de atılacak adımlar konusunda Rus istihbaratı ile işbirliği yapmakta olan CIA da bu adımlara onay veriyor.

- Rusya ile bir plan çerçevesinde işbirliğine karşı olan yönetim içindeki bazı güçlerse özellikle Rusya soruşturmasında sürekli çıtayı yükselterek Trump’ın elini zorlayıp onu bu plandan vazgeçirmeye çalışıyor.

Trump, Putin ile anlaşmak istiyor

- Ancak Trump’ın da özelikle Naumkin planı bazında Rusya ile işbirliğini istediği ve bunun önünde engel olarak gördüğü yönetim içindeki McMaster gibilerini temizlemeye kararlı olduğu anlatılıyor Washington’da.

- Rusya, Afrin’de YPG ile Suriye merkez yönetimini bir arada yaşamak bazında anlaştırmaya niyetli. Trump bu süreci yakından izliyor.

- Washington’daki konuları bilen uzmanlar, eğer bu Afrin’de başarılabilirse Trump’ın bunun Münbiç’e de model olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Yani ABD Münbiç’ten çekilecek ama bölgeyi YPG ile birlikte çalışacak Suriye askeri gücüne bırakma planını oluşturuyor.

Türkiye'nin kaygılarına çözüm arayışı

- ABD Türkiye’nin buna itiraz etmeyeceğini düşünüyor ve Trump’ın Fırat’ın doğusu ve batısı ile ilgili olarak Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarına cevap verecek bir formül için Putin ile görüşmeyi düşündüğü de ifade ediliyor.

- Washington’daki birimler, bu konuda Rus istihbaratının CIA’ya Türkiye ile Suriye merkez hükümetinin bir diyaloğa girmesinin en iyi çözüm olduğunu ilettiğini ancak Amerikan birimlerinin bu konuda acele davranılmamasını tercih ettiğini kaydediyor.

- Ancak Naumkin burada merakla beklenen 27 Şubat konuşmasını yaptıktan ve bunun arkasından Trump’ın Putin ile konuşması gerçekleştikten sonra bu süreçlerin hızlanabileceği de vurgulanıyor.

- Trump’ın Fırat’ın doğusu için Kuzey Irak modeli bazında Rusya ile anlaşma ihtimalinin bulunduğu da belirtiliyor Washington’da.