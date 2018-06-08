Trump: Rusya G-7'de olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, 2014'te G-7'den dışlanan Rusya'nın yeniden birliğe alınması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G-7 zirvesi için bu ülkeye hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya hakkındaki bir soruya cevap veren Trump, 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından G-7'den dışlanan Rusya'nın yeniden birliğe dönmesi gerektiğini ifade etti. Trump, "Rusya bu toplantılarda olmalı, bunun bir parçası olmalı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, kendisinin Rusya'ya karşı en sert kişi olduğunu ve 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerinde kendi seçim ekibi ile Moskova arasında hiçbir gizli iş birliğinin olmadığını savundu.

Muhammed Ali'ye af açıklaması

Öte yandan Trump, son günlerde başkanlık yetkisini kullanarak bazı isimleri affettiğini, ABD Başkanı olarak bu hak ve yetkisini kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Trump, 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1967'de askere gitmeyi reddettiği zaman aldığı cezayı da affetmeyi düşündüğünü kaydederek, "Muhammed Ali hakkında düşünüyorum; onun ve başkalarının (affedilmesi) noktasında çok ciddi şekilde düşünüyorum. Af yetkisinin olması bir başkan için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

Trump önünde 3 bin kişilik bir isim listesinin olduğunu ve ilerleyen günlerde yeni isimleri affedeceğini ifade etti.

Muhammed Ali, 1967 yılında Vietnam'da devam eden savaşa çağırıldığı süreçte Amerikan ordusuna katılmayı reddettiği için 5 yıl hapis cezası almış, uzun süren hukuk mücadelesi sonunda 1971 yılında ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu kararı bozmuştu.

Singapur için "hazırım" mesajı

Aynı açıklamalarında Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı zirveye her anlamda hazır olduğunu, bu tür müzakereler için hayatı boyunca hazırlandığını dile getirdi.

Amerikan CNN kanalında yemek programı sunan Anthony Bourdain'in intiharı konusunda açıklama yapan Trump, "Çok üzücü bir haber. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum." dedi.

Gazetecilere açıklamalarının ardından Kanada'ya hareket eden Trump'ın, bugün Kanada'nın Quebec eyaletinde gerçekleştirilecek G-7 toplantılarına katılması ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile birlikte ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.