"Trump, Rus diplomatları sınır dışı etmeye hazırlanıyor" iddiası

Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Rus diplomatları sınır dışı etmeye hazırlandığını ileri sürdü.

ABD merkezli, ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Beyaz Saray'a yakın iki kaynağa dayandırdığı haberde, Trump'ın onlarca Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığını iddia etti.

Bunun gerekçesi ise Rus askeri istihbaratı için çalışırken İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan yakalanan ve ABD ile casus takası sonucunda İngiltere'ye giden Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın 4 Mart'ta İngiltere'de kimyasal bir maddeden zehirlenmeleri.

Bunun Noviçok sinir gazı grubundan olduğunu ve Sovyetlerde üretildiğini iddia edip Moskova'yı suçlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, herhangi bir kanıt sunmadığı gibi Rusların soruşturmada işbirliği talebini de reddetti. 23 Rus diplomatı sınır dışı eden May, Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamaları için seferber oldu.

“26 Mart'ta açıklayabilir”

Bloomberg, Trump'ın, danışmanlarının dün yaptığı tavsiyelere uyarak Rus diplomatlar için sınır dışı kararını verdiğini iddia etti.

Trump'ın Rus diplomatları sınır dışı açıklamasını 26 Mart pazartesi günü yapması bekleniyor. Ancak kaynaklar, bu kararın nihai olmadığı uyarısında bulundu.

“AB'den emin olmak istiyor”

Rus diplomatları ABD'den göndermeden önce Trump’ın Avrupalı müttefiklerin de benzer adım atacağından emin olmak istediği kaydedildi.

Bu haftaki AB zirvesinde İngiltere ile dayanışma adına AB'nin Rusya Büyükelçisini geri çekme kararı alınmıştı. Çekya, Estonya, Letonya ve İrlanda, Rus diplomatları sınırdışı etmeyi değerlendiklerini duyurmuştu.

Meseleyi görevden alıp yerine John Bolton'u atadığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ile de ele aldığı belirtilen Trump, daha ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Savunma Bakanı James Mattis ve diğer yetkililerle de görüşecek.

“Hesap sorma seçeneklerini değerlendiriyor”

Bloomberg, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Raj Shah'ın konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yaptığını aktardı:

''ABD, Rusya'nın bu şoke edici eylemini kınamak için İngiltere ile omuz omuza durmaktadır. ABD Başkanı, Rusya'dan kötü niyetli eylemleri için hesap sorma seçeneklerini her zaman değerlendirmektedir. Şimdilik yapacağımız bir duyuru bulunmamaktadır.''

“Moskova, Washington'a misillemede bulunur”

Daha önce Rus Senatör Vladimir Cabarov, Sputnik'e verdiği demeçte, Skripal olayında Washington'dan Rus diplomatları sınırdışı kararı gelmesi halinde Moskova'nın misillemede bulunacağını belirtmişti.