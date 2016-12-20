T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, Rus Büyükelçi'ye suikast için 'radikal İslamcı' ifadesini kullandı

Trump, Rus Büyükelçi Karlov için taziye mesajı yayımladı

20 Aralık 2016 05:05

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlamaya hazırlanan Donald Trump, Ankara'da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için taziye mesajı yayımladı. Trump saldırı için yayımladığı mesajda saldırgan için 'radikal islamcı' ifadesini kullandı. Trump'ın mesajı şöyle:

"Bugün, Radikal İslamicı bir terörist tarafından öldürülen Türkiye’nin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Büyükelçi’nin katili, tüm uygar kuralları ihlal etti ve tüm dünyada mahkûm edilmeli."

ETİKETLER

Trumpabdrusyabüyükelçiandrey karlov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24