Trump, Rus Büyükelçi'ye suikast için 'radikal İslamcı' ifadesini kullandı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlamaya hazırlanan Donald Trump, Ankara'da katıldığı bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov için taziye mesajı yayımladı. Trump saldırı için yayımladığı mesajda saldırgan için 'radikal islamcı' ifadesini kullandı. Trump'ın mesajı şöyle:

"Bugün, Radikal İslamicı bir terörist tarafından öldürülen Türkiye’nin Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Büyükelçi’nin katili, tüm uygar kuralları ihlal etti ve tüm dünyada mahkûm edilmeli."