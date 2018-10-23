Trump: Riyad'ın Kaşıkçı açıklaması tatmin etmedi

Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ile ilgili olarak konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Riyad yönetiminin yaptığı açıklamalardan "tatmin olmadığını" söyledi.

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, Türkiye ve Suudi Arabistan'da inceleme yapan timlerinin geri dönüşü ile birlikte daha fazla bilgi sahibi olacaklarını kaydetti.

"Bu meselenin köküne kadar ineceğiz" ifadesini kullanan Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştuğunu belirtirken, Washington'ın silah satışına ilişkin, Riyad'ın ABD'ye yaptığı yatırımları ise kaybetmek istemediğini dile getirdi.

ABD Başkanı ek olarak, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yürütülecek soruşturmada Suudi Arabistan'ın bir ay süre istemesine de atıfta bulunarak, bu sürenin çok uzun olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamaları önce söz alan Beyaz Saray Danışmanı ve Başkan'ın damadı Jared Kushner da bin Selman'a şeffaflık çağrısında bulundu. CNN'e konuşan Kushner, Veliaht Prens'e hitaben, "Sadece şeffaf olun, tamamen şeffaf. Tüm dünya izliyor. Bu çok ciddi bir suçlama ve çok ciddi bir durum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kaşıkçı olayı ile ilgili detayları açıklayacak

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günkü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) grup toplantısında soruşturmaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapacak.

Erdoğan, Salı günkü açıklamasına dair yaptığı konuşmada "Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler... Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan'ın, Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın rolü ile ilgili yapacağı açıklama öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pazartesi günü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kalın açıklamasında, Ankara ve Riyad arasında sürdürülmesine özen gösterilen iyi ilişkilere vurgu yaptı. Suudi Arabistan'ın Türkiye için "önemli, kardeş ve dost bir ülke" olduğunu belirten Kalın, iki ülke arasındaki ortaklıklara zarar gelmesini istemediklerini kaydetti.

Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin çabaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir konu değildir... Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan çelişkili açıklamalar

Suudi Arabistan kraliyet ailesi ve özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilgili olarak Washington Post gazetesinde eleştirel yazılar kaleme alan ve bir yıl kadar önce ABD'ye giden Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de konsolosluk binasına girişi sonrası bir daha haber alınamaması ile ilgili olarak Riyad yönetimi bugüne kadar çelişkili ifadeler kullandı.

İlk günlerde Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından çıktığını ve nerede olduğunun bilmediklerini ifade eden Suudi Arabistan, 20 Ekim Cuma günü muhalif gazetecinin konsolosluk binasında bulunduğu sırada çıkan bir kavgada öldüğünü açıklamıştı.

Ancak daha sonra Reuters haber ajansına konuşan bir Suudi yetkili, Kaşıkçı'nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü ve cansız bedeninin bir halıya sarılarak yok edilmesi için "yerel bir işbirlikçiye" teslim edildiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını ve üst düzey beş Suudi yetkilinin de görevden alındığını duyurmuştu.

DW,AFP,dpa,AP/ÇÖ,ÖA

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