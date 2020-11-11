Trump, "Resmi Seçimi Savunma Fonu" adı altında borçlarını ödemek için bağış topluyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Resmi Seçimi Savunma Fonu" adıyla açıp bağış toplamaya başladığı GoFundMe sayfası tartışmaya neden oldu.

Site üzerinden bağış yapanlar, verdikleri paranın seçimlere yapılacak itirazlar için kullanılacağını düşünebilir, ancak açıklamanın sonunda bağışların bir bölümünün Trump'ın tekrar seçim kampanyasının borçlarını ödemek için kullanılacağı belirtiliyor.

Hiçbir kanıt sunmadan Biden'ın seçimleri haksız bir şekilde kazandığını iddia eden Trump, günlerdir tabanına da sonuçları kabul etmeme çağrısında bulunuyordu. Açılan GoFundMe sayfasından Trump'ın kişisel fonuna veya Cumhuriyetçi Parti ile ortak fonuna bağış yapılabiliyor.

Sayfanın bir bölümünde Trump'ın kişisel fonuna yapılan bağışların %50'sinin itiraz süreci için kullanılırken, %50'sinin Trump'ın genel seçim kampanyasının borçlarının itfası için kullanılacağı belirtiliyor.

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti ile ortak fonuna yapılan bağışların bir bölümü de direkt olarak partiye ve kampanyayı destekleyen bir siyasi eylem komitesine gidiyor.

Trump, seçim kampanyası için yaklaşık 1.6 milyar dolar harcadı.

ABD medyasının projeksiyonlarına göre Joe Biden, seçimlerde 270 delegeyi aşarak ABD'nin 46. Başkanı olmaya hak kazandı. Trump, "yasal olmayan" oylar sayıldığı için Biden'ın kazandığını iddia ediyor.