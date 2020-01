Trump resmen ABD Başkanı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat aday Hillary Clinton'la girdiği başkanlık yarışını sürpriz bir şekilde kazanan Cumhuriyetçi iş adamı Donald Trump, bugün yemin ederek resmen ABD Başkanı oldu.

Donald Trump, 2008'de John McCain, 2012'de Mitt Romney'yi geride bırakarak Başkan seçilen Barack Obama'dan devralıyor. Trump, 2000 ve 2004'te seçilen George Walker Bush'tan sonra Başkan olan ilk Cumhuriyetçi oldu.

Sabah saatlerinde Beyaz Saray yakınlarındaki St. John Episcopal Kilisesi’ne gitti. Trump kilisedeki ayinin ardından Beyaz Saray’a geçti. Beyaz Saray’da Trump ve eşini başkan Barack Obama ve eşi Michelle kapıda karşıladı. Ardından kondre binasına gelerek yemin etti.

Trump, ABD'ye halkına seslendiği konuşmasında "Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz" dedi.​ Dış politikada ABD çıkarlarını önde tutmak kaydı ile ülkelerlerle iyi ilişkiler kurulmaya çalışılacağını söyleyen Trump'ın konuşmasının ana ekseni seçim kampanyasında da üstünde durduğu ekonomik yatırımlar oldu. “İktidar Washington’dan halka geçti artık” ifadelerini kullanan Trump, orta sınıf vurgusu yaptı.

Trump "Uygar dünyayı birleştirip radikal İslami terörü yeryüzünden bitireceğiz" diye konuştu.

Trump, Kongre ilk Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamasının ardından Beyaz Saray'a geldi.

02.39: 217 kişi gözaltında, 6 polis yaralı

Washington polisi, başkentteki olaylarda gözaltına alınan eylemcilerin sayısının 217 olduğunu belirtti. Gösteriler esnasında 6 polis memurunun yaralandığı aktarıldı.

02.31: Washington'daki güvenlik önlemleri artırıldı

Protestoların akşam da sürmesinin beklendiği Washington'da alınan geniş güvenlik önlemlerinin, göstericilerin yoğun olduğu bölgelerde artırıldığı ifade edildi.

01:43 Filistin lideri Abbas: Güvenli bir gelecek için kendisiyle çalışmak istiyorum

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump ile 'barış ve güvenlik' için çalışmak istediğini bildirdi. Trump'ın görevine başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Abbas, Trump'ı tebrik ederek, "İstikrarsız bir dünyada ve trajik bir dönemden geçen Ortadoğu'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve birlikte güvenli bir geleceğin inşa edilmesi için kendisiyle çalışmayı arzu ediyorum" ifadesini kullandı.

00:30 ​ Trump karşıtı eylemciler limuzini ateşe verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a ilerlediği güzergaha birkaç blok mesafede bulunan bir limuzin ateşe verildi.

00:02 New York semalarında gizemli mesaj: Sayıca ondan üstünüz, direnin!



00:01 Beyaz Saray'a doğru 'Başkanlık Konvoyu'yla birlikte yola çıkan Donald ve Melania Trump'a, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile eşi Karen eşilik ediyor

00:00 Kongre binasından ayrılan Trump ailesi, Beyaz Saray'a doğru yola çıktı.

23:43 Yemin töreninin ardından protestolar devam ediyor: 2 polis yaralı

23:30 Meksika Başkanı'ndan mesaj

Meksika Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksika sınırına duvar örme sözü veren Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı. Trump'ı tebrik eden Nieto, Meksikalıları koruma ve Trump yönetimiyle saygılı bir diyalog kurmaya çalışacaklarını söyledi.



23:17 Trump'tan Clinton'a: Hepimiz aynı şeyi istiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, törenin ardından Kongre’deki geleneksel yemeğe katılan Hillary Clinton’ın kendisini onurlandırdığını söyledi. Eski Başkan Bill Clinton ile eşinin yemeğe katılmalarından mutluluk duyduğunu ifade eden Trump, “Hepimiz aynı şeyi istiyoruz, hepimiz iyi insanlarız” dedi.

Trump, yemeğe katılanlardan 'büyük saygı duyduğunu' ifade ettiği Clinton çiftini alkışlamalarını istedi.

23:00 Trump'ın oteli için soruşturma talebi

Trump, Başkanlık koltuğuna oturduğu anda, liberal bir gözlemci grubu Genel Hizmetler İdaresi'ne bir mektup göndererek Washington D.C.'de bulunan Trump'ın şirketinin sorumluluğunda bulunan otel ile ilgili kamu malının usulsüz kiralanması ile ilgili derhal soruşturma başlatılmasını talep etti.

22:10 Trump ilk Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı

ABD'de gelenek olduğu üzere Trump, görevi devralmasının ardından ilk Başkanlık Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname yeni dönemde Beyaz Saray'daki görevlendirmeleri içeriyor. Görevlendirmeler bundan sonra Senato'nun onayını bekleyecek. Trump'ın torununun konuyla tamamen ilgisiz görüntüsü sosyal medyada konuşulanlardan oldu.

22:00 90 kişi gözaltına alındı

Washington DC polisi başkentteki gösterilerde en az 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

21:45 Başkentin yanı sıra ülkenin dört bir yanında Trump karşıtı protestolar düzenleniyor.

21:44 Washington’da ana yollar ve kavşaklar protestocular tarafından kesildi

21:35 Obama çifti Kaliforniya'ya tatile gitti

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, askeri bir helikoptere binip Andrews Hava Üssü'ne doğru hareket etti. Obama çifti, buradan bir uçağa binip Kaliforniya'ya tatile gitti. Obama çiftini Trump ve eşi Melania Trump yolcu etti.

21:29 Kaliforniya’daki Trump karşıtı göstericiler trenleri engelledi

21:03 New York Post yazarı, Trump'ın görevi devralmasını 11 Eylül saldırısına benzetti

New York Post yazarı Bart Hubbuch, 20 Ocak'ta gerçekleşen devir teslim töreninin tarihini, 11 Eylül ve Pearl Harbor saldırılarıyla yan yana koyduğu bir paylaşımda bulundu.

20:46 16 yaşındaki Jackie Evancho, Donald Trump'ın konuşmasının bitmesinin ardından ABD Ulusal Marşı'nı seslendirdi.

20:39 POTUS sıfırlandı

Eski Başkan Barack Obama'nın kullandığı ABD Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı 'POTUS', Trump'a devredilerek' sıfırlandı.

20:20 Trump'tan yemin töreni konuşması

Trump, tüm ABD vatandaşları olarak büyük bir ulusal tabanın parçası olduklarını belirterek "Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz" dedi.​ Dış politikada ABD çıkarlarını önde tutmak kaydı ile ülkelerlerle iyi ilişkiler kurulmaya çalışılacağını söyleyen Trump'ın konuşmasının ana ekseni seçim kampanyasında da üstünde durduğu ekonomik yatırımlar oldu. Trump, “iktidar Washington’dan halka geçti artık” ifadelerini kullanan Trump, orta sınıf vurgusu yaptı.

Trump "Uygar dünyayı birleştirip radikal İslami terörü yeryüzünden bitireceğiz" diye konuştu.

Trump, konuşmasını, seçim kampanyasındaki sloganına atıfta bulunarak, "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız" diye bitirdi.

20:12 Trump’tan Obama ailesine teşekkür

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devralmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, Barack ve Michelle Obama'ya gücün 'zarif' bir şekilde devri için teşekkür etti.

20:00 Trump yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu

Donald Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı John Roberts'ın huzurunda ABD'nin 45. Başkanı olarak yemin etti.

19:50 Pence yemin etti

Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Anayasası'nda yer alan başkan yardımcılığı yeminini etti.

19:38 Trump tören alanında

ABD Başkanı Barack Obama'dan görevini devralacak olan Donald Trump yemin töreni alanına Başkan Yardımcısı Mike Pence ile geldi.

Görev süresi biten ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden da tören alanında.

Tören alanında eski ABD başkanlarından Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush bulunuyor.

19:34 Yemin töreni başladı

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin başyargıcı John Roberts’ın huzurunda yemin edecek:

Söz konusu yeminde şu ifadeler yer alıyor:

19: 22 RT America muhabiri, Washington’daki gösterileri takip ederken gözaltına alındı

Russia Today America muhabiri Alexander Rubinstein'in, Washington'daki McPherson Meydanı'ndaki Trump karşıtı gösterileri takip ettiği sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin çembere aldığı yüzlerce protestocu arasında olduğu belirtilen Rubinstein'ın gazeteci kimliğini göstermesine rağmen gözaltına alındığı ifade edildi.

19:17 Clinton'dan tweet

Hillary Clinton başkanlık yeminine yönelik Twitter mesajında "Bugün demokrasimizi ve onun dayanıklı değerlerini onurlandırmak için buradayım. Ülkemize ve geleceğine inanmayı asla bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world."