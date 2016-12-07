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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Rejim yıkmak yerine terörle savaşacağız

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump askeri müdahalelerde milli çıkarların esas alınacağını söyledi

07 Aralık 2016 16:56

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump ülkesinin küresel askeri taahhütlerini sınırlandırmak istediklerini tekrarladı. Trump Fayetville'de yaptığı konuşmada, ‘müdahale ve kaosun tahripkar döngüsüne son vermek gerektiğini', söyledi.

Donald Trump ABD'nin milli çıkarlarına uygun olmayan gelişmelere müdahale etmeyeceklerini ve ABD'nin başka ülkelerde rejimi değiştirmeye çalışmaktansa terörle mücadele üzerinde yoğunlaşması gerektiğini vurguladı. Trump dünyada istikrarın sağlanması yolundaki gayretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Seçmenlerine teşekkür etmek için çeşitli eyaletlerdeki gösterilerde konuşma yapan Trump'a Kuzey Carolina ziyaretinde savunma bakanlığına atayacağı emekli general James Mattis eşlik etti. Mattis kısa bir konuşma yaparak müstakbel ABD Başkanı’na teşekkür etti. Donald Trump, başta seçimi kazanmasında önemli rol oynayan ‘salıncak' eyaletler olmak üzere ABD'nin çeşitli eyaletlerinde seçmenleriyle buluşacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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