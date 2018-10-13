Trump, rahip Brunson'ı cumartesi günü Oval Ofis'te ağırlayacak

ABD Başkanı Trump, "Brunson'ın salıverilmesi memnuniyet verici, onu Cumartesi günü Oval Ofis'te ağırlayacağım" açıklamasını yaptı. Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise "Türkiye ile yaptırımlar konusunda bir anlaşma yapmadık" yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Rahip Brunson'un serbest bırakılması memnuniyet verici... Kendisininin yeniden aramıza dönmesinden onur duyuyoruz" dedi.

"Türkiye ile yaptırımlar konusunda bir anlaşma yapmadık"

Trump, gazetecilerin Brunson'un dönmesiyle uygulanan yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna ise, "Türkiye ile Rahip Brunson serbest bırakıldığında yaptırımlar kaldırılacak diye bir anlaşma yapmadık" dedi.

Beyaz Saray: Tutuklu diğer vatandaşlarımız için endişelerimiz sürüyor

Brunson'la ilgili bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Brunson'un serbest bırakılması için destek veren kongre üyelerine ve diplomatlara teşekkür edildi ve "ABD rahip Brunson'un bırakılması konusunda memnun" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve diğer ülkelerde tutuklu bulunan ABD vatandaşları konusunda endişelerimiz sürmekte" ifadelerine yer verildi.