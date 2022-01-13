Trump, radyo söyleşisinde telefonu sunucunun suratına kapattı

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Eski ABD başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo söyleşisinde kendisine 2020 seçiminden sonra gerçek olmayan iddialara verdiği destek ile ilgili üst üste sorular sorulunca telefonu kapayarak bağlantıyı kopardı.

2020 seçimlerini Joe Biden'ın değil, kendisinin kazandığını iddia eden Trump'ın National Public Radio'ya (NPR) verdiği söyleşide giderek sinirlenmeye başladığı, sonra da telefonu kapattığı duyuldu.

NPR'a 15 dakikalık söyleşi sözü verilmişti, ancak Trump 9. dakikada sunucu Steve Inskeep yeni soruya geçmeye hazırlanırken veda etti.

Çarşamba günü yayınlanan önceden kaydedilmiş söyleşide Inskeep, Trump'ın desteğini isteyen Cumhuriyetçilerin eski başkanın seçim ile ilgili iddialarını desteklemek zorunda olup olmadığını sordu.

Trump, "Ne yapmak istiyorlarsa, ne yapmak zorundalarsa yapacaklar" diye konuştu. Trump bunun ardından, "Ancak zeki olanlara, durumu bilenlere bakalım. Mesela Arizona Valisi adayı Kari Lake. Bu konuya (Trump'ın seçim hakkındaki iddiaları) çok önem veriyor ve büyük bir farkla önde" diye devam etti.

Inskeep araya girmeye çalışsa da Trump kendi cümlelerini sürdürerek, "İnsanlar bunun ne kadar büyük bir durum olduğunun farkında değil; bunun tekrar olmamasını istiyorlar. Tekrar olmamasını sağlamanın tek yolu 2020'nin hileli başkanlık seçimi sorununu çözmektir" ifadelerini kullandı.

Sunucu Inskeep tekrar araya girmeye çalıştı, ancak Trump bu sefer de, "Steve çok teşekkürler. Minettarım" diyerek telefonu kapadı.

6 yıl boyunca talep ettikten sonra Trump'ın kendisine konuşmayı kabul ettiğini belirten Inskeep, söyleşisinin kısa kesildiğini fark edince, "Gitti. Tamam" dedi