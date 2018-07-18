Trump: Putin'le iyi anlaşmamız nefret besleyenleri rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerine Amerikan istihbarat servislerinin raporlarından daha çok inandığını ima eden açıklamaları üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Trump, Putin'le iyi anlaşmasının, nefret besleyenleri rahatsız ettiğini söyledi.

Putin'le Helsinki zirvesinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmediğini, ABD'ye dönüşte ise Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini söyleyen Trump, yine Rusya'yla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair bir açıklamada bulunan Trump, "İstihbarat servislerimizin üst düzey pek çok ismi, Helsinki'deki basın toplantısında gösterdiğim performansa bayıldı. Öncesindeki toplantıda Putin'le ben pek çok önemli konuyu ele aldık. İyi anlaştık ki bu da bir boks maçı görmek isteyen çok sayıda nefret dolu kişiyi rahatsız etti. Büyük sonuçlar yakında" dedi.

Pazartesi günü Helsinki'de Putin'le ortak basın toplantısında Trump, seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddiası üzerinden yürütülen soruşturmanın ABD için bir felaket olduğunu, ABD ile Rusya'yı birbirinden uzaklaştırdığını, Rusya ile hiçbir gizli anlaşma yapmadığını, bunun böyle olduğunu aslında herkesin bildiğini söylemişti.

"Dilim sürçtü"

'Kime inanıyorsunuz, kendi istihbarat servislerinize mi yoksa Putin'e mi'' sorusuna doğrudan cevap vermeyen Trump, "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum'' demişti.

Bunun üzerine ABD'de Demokratların yanısıra Cumhuriyetçilerden de 'vatan haini' muamelesi gören Trump, Helsinki'de dilinin sürçtüğünü, aslında Rusya'nın seçimlere müdahale etmemesi için bir neden görmediğini söylemek istediğini savundu.

Kuzey Kore dayanışması

Bugünkü Twitter paylaşımında ise 'Rusya ile ilişkilerde olumlu sonuçların yakın olduğu' mesajını veren Trump, Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması konusunda yardım etmeyi kabul ettiğini de duyurdu:

"Rusya, ilişkilerimizin çok iyi olduğu ve sürecin işlediği Kuzey Kore konusunda yardımcı olmaya karar verdi. Aceleye gerek yok, yaptırımlar kalacak! Sürecin sonunda Kuzey Kore'yi büyük faydalar ve heyecan verici bir gelecek bekliyor!"

​Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da düzenlediği tarihi zirvede Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda mutabık kalınmıştı.

Kim'in Kremlin'in daveti üzerine eylülde Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Eski CIA Başkanı Brennan'a 'Çok kötü bir kişi' dedi

Helsinki zirvesinin ardından Fox News'a verdiği mülakatta kendisinin Putin'le performansını ''Vatan hainliğinden eksiği yok'' diye eleştiren eski CIA Başkanı John Brennan'a da yanıt veren Trump, ''Bence Brennan çok kötü herif. Onun gözetimi altındayken çok şey olup bitti. Bence o kötü bir kişi'' dedi.

FBI'ın Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmayı Trump karşıtı oldukları için yanlış yönlendirdikleri iddia edilen James Comey, Andrew McCabe, Peter Strzok, Lisa Page gibi isimlere de dikkat çeken Trump ''Bunlar gerçekten kötü insanlar, neler çevirdikleri ortaya çıktı, böyle olması utanç verici, ama ülkemize gerçekten zarar vermişlerdi'' diye konuştu.