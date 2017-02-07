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Dünya

Trump: Putin'i tanımam

Rusya Devlet Başkanı Putin'i tanımadığını söyleyen ABD Başkanı Trump, bir kez daha selefi Obama'ya yüklendi

07 Şubat 2017 20:39

ABD Başkanı Donald Trump, kendinden önceki başkanların aksine Rusya karşıtı açıklamalar yapmadığı için kendisine yöneltilen eleştirileri Twitter hesabından yayınladığı mesajla yanıtladı.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i tanımam, Rusya'da (yapılan) hiçbir anlaşmam yok ve kindarlar çıldıracak" diyen Trump, bir kez daha eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde P5+1 ülkeleriyle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmayı anımsattı. Trump, "Yine de Obama terörün 1 numarası İran'a bir anlaşma yapmasında sorun yok" diye yazdı.

Trump, geçen hafta Fox News kanalına verdiği mülakatta da Putin için "Katil" diyen sunucuyu "Ülkemiz masum olduğunu mu düşünüyorsunuz?" diyerek susturmuştu.

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