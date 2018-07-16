Trump-Putin zirvesinde neler konuşulacak?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de biraraya gelecek. İki lider Suriye ve İran başta olmak üzere birçok konuyu ele alacak.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, iki lider Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluşacak. Trump ve Putin ikili görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçecekler.

İki liderin daha sonra da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Zirvede gündemin ilk sıralarında ise Suriye ve İran var.



Trump'ın hedefi Suriye'de istikrarın sağlanması için Rusya'nın desteğini almak ve İran'ın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak.



Amerikalı ve Rus yetkililer görüşmede Suriye konusunda bir anlaşmanın çerçevesinin çizileceğine dair sinyaller veriyor.



ABD'nin, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının azaltılması karşılığında yıl sonuna kadar Suriye'den çekilebileceği belirtiliyor.



Ayrıca Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve kuzey kore de masada olacak.



Zirvede Putin'in Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasını isteyeceği de aktarılıyor.